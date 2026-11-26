وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بدعم الأسر الاكثر احتياجا وتقديم كامل الرعاية لهم وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي.

وفي هذا الإطار نظم حي ثان المنتزة بالتعاون مع إحدي المؤسسات الخيرية، معرضًا مجانيًا للملابس بمقر جمعية دعائم الخير بعزبة المنشية البحرية بالزمام الريفي للحي ، و استهدف الأسر الأكثر احتياجًا ، حيث تم توزيع الملابس عليهم مجانا ، تعزيزًا لقيم التكافل والتضامن المجتمعي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة .

وفي نفس السياق نظمت وحدة حماية الطفولة بحي وسط الاسكندرية ، يومًا ترفيهيًا وتوعويًا للفتيات بإحدى دور الرعاية بالحي .

وتضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الفقرات والألعاب والأنشطة الترفيهية التي أضفت أجواءً من البهجة والسرور على الفتيات، إلى جانب تنفيذ نشاط تفاعلي مميز بعنوان «التعرف على المشاعر والتعبير عنها»، بهدف تنمية الوعي بالمشاعر المختلفة، وتشجيع الفتيات على التعبير عن أنفسهن بصورة إيجابية وآمنة، بما يعزز ثقتهن بأنفسهن ويدعم صحتهن النفسية.

واختتمت الفعاليات بتوزيع الحلوى على الفتيات، وسط أجواء من الألفة والبهجة والتفاعل الإيجابي، في يوم حمل العديد من اللحظات السعيدة والابتسامات ، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وتقديم أوجه الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والعمل على توفير بيئة آمنة واحتوائية تدعم نموهم ودعمهم.