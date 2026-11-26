أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، اليوم /الخميس/ ، موقف بلاده الرافض للمشاركة في الحرب الأمريكية الإيرانية، مشددًا على تطلع سول إلى استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين جو ونظيره الإيراني سيد عباس عراقجي، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية وسلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين بالخارج.

وأوضح جو أن توسيع مهمة وحدة «تشيونغهيه» لمكافحة القرصنة، لتشمل المياه الواقعة جنوب سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز، يستهدف حماية المواطنين الكوريين الجنوبيين وصون المصالح الاقتصادية لبلاده، مؤكدًا أن الوحدة لن تشارك في الحروب أو العمليات العسكرية بين دول محددة.

وطلب الوزير من إيران الاهتمام بسلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين الموجودين على أراضيها، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التواصل الوثيق، بعد ثماني جولات من المحادثات الهاتفية واجتماعين وجها لوجه رغم الصراع.

ويأتي ذلك عقب موافقة لجنة الدفاع البرلمانية على مقترح تمديد انتشار الوحدة وتوسيع نطاق عملياتها، بما يشمل إرسال أصول عسكرية إضافية، من بينها طائرة دورية بحرية وفريق للتخلص من الذخائر المتفجرة، مع إعطاء الأولوية لسلامة القوات المنتشرة.

وتدرس كوريا الجنوبية خيارات للمساهمة في الجهود الرامية إلى تأمين مضيق هرمز، في حين دعت طهران سول إلى عدم إرسال قوات للمساعدة في إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.