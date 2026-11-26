أعلنت الحكومة البريطانية، عن التوصل إلى اتفاق استثمار بقيمة 8 مليارات جنيه استرليني لرفع جاهزية غواصات البحرية الملكية البريطانية ورفع مستوى جاهزيتها، مما يعزز قدرة الردع النووي والأمن القومي لبريطانيا ويدعم الوظائف والمهارات البريطانية.

وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، أن اتفاقية "البوابة" التي تبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني، والتي منحتها وزارة الدفاع لشركة "بابكوك" البريطانية، ستحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم خدمات صيانة الغواصات والخدمات الحيوية للقواعد البحرية، من خلال معالجة المعوقات وتحديث أساليب العمل.

وأفاد البيان بأن هذا الاستثمار سيوفر 3 آلاف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى نحو 2500 فرصة تدريب مهني وفرص للخريجين، مما يدعم النمو ويدعم جهود الحكومة لجذب الشباب إلى سوق العمل.

كما يدعم هذا التمويل برنامج استثمار أوسع بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني لتحويل القواعد البحرية إلى منشآت جاهزة للقتال.

وأشار البيان إلى أن هذا العقد ثاني صفقة رئيسية متعددة المليارات من الجنيهات الإسترلينية متعلقة بالغواصات تبرمها وزارة الدفاع منذ نشر خطة الاستثمار الدفاعي، مما يظهر كيف تفي الوزارة بالتزامها بالاستثمار في الدفاع ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام "بهذه الاتفاقية الجديدة لا نستثمر فقط في أمننا القومي بل نستثمر أيضا بشكل كبير في كوادرنا. نحن نوفر فرصا لدخول الشباب إلى سوق العمل، ونوفر وظائف للمجتمعات ونعزز النمو في جميع أنحاء بريطانيا".

وأضاف "ستظل سلامة الشعب دائما على رأس أولوياتي، وهذا الاستثمار دليل واضح على هذا الالتزام، فهو لا يدعم فقط الغواصات التي تحافظ على ردعنا النووي، بل يدعم أيضا الأشخاص الذين يبنونها ويصونها."

ومن جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينج، "غواصاتنا النووية هي أساس أمننا القومي، لذلك لن نؤخر الاستثمار في قدراتنا النووية، وسنعطي الأولوية لردعنا النووي وتجهيز بريطانيا للقتال".