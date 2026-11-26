نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزارة الخارجية وشئون المغتربين القول إنه تم العثور على جثمان المواطن الأردني البحار محمد حسام الدين العتيبي.

كما أشارت الوكالة الأردنية إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي والتي قال فيها: “عثر خفر السواحل في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثمان المرحوم بالقرب من سواحل رأس الخيمة”.

وأضاف المجالي: “الوزارة من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في أبو ظبي تنسق مع ذوي المرحوم والسلطات الإماراتية بخصوص استكمال إجراءات دفن الجثمان في المملكة”.

وثمن جهود السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة التي واصلت البحث عن المواطن رحمه الله منذ فقدانه، وتعاونها مع سفارتي المملكة في البلدين.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة المواطن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.