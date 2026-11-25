أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية صباح اليوم الأربعاء قرارها القاضي بإعدام المجرم منفذ العمل الإرهابي بالاعتداء على مرتبات الأمن العام في عمان والذي أدى إلى استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبدالله العنانزة بتاريخ 5/11/2026.

وإتهمت المحكمة المتهم بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2) من ذات القانون.

كما إتهمته بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة ( 7/ب/3 ) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2 ) من ذات القانون.