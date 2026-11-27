أكد الدكتور حسام البقيعي، خبير العلاقات الدولية، أن الاتحاد الأوروبي يشهد في الوقت الحالي عددا من الخلافات والانقسامات بشأن عدة ملفات، لا تقتصر على الميزانية طويلة الأجل، بل تمتد إلى استمرار الدعم لأوكرانيا، والجهة التي ستمثل أوروبا في المفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا والإدارة الأمريكية.

وأوضح البقيعي، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن القمة الأوروبية التي كان من المقرر أن تستمر يومين، أمس واليوم، لمناقشة الميزانية طويلة الأجل للفترة من 2027 إلى 2034، شهدت خلافات بين الدول الأغنى داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأقل ثراء التي تعتمد على دعم الاتحاد، خاصة في ظل تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية لدعم المزارعين والقطاع الزراعي.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى رفض عدد من الدول تخفيض المخصصات المتعلقة بالقطاع الزراعي، ومن بينها إيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا، وهو ما يعكس حجم الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية توزيع الموارد المالية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يعد أمامه سوى الاجتماع المقبل المقرر يومي 17 و18 ديسمبر للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، وسط حالة من الشكوك بشأن إمكانية إقرارها، لافتا إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعكس خطورة عدم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع المقبل.

ولفت البقيعي إلى أن عدم الاتفاق في ديسمبر قد يجعل التوصل إلى الميزانية أمرا بالغ الصعوبة في وقت لاحق، في ظل استعداد عدد من الدول الأوروبية، يقدر بنحو 7 دول، لخوض انتخابات خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.