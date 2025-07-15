فلسطين : موقف مصر ثابت وواضح ورافض لتهجير شعبنا

قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني لا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية فقط، بل تمثل أيضًا تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي.

وأكد العكلوك، في لقاء خاص مع الإعلامية لما جبريل، لبرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر مستهدفة ضمن هذا المخطط، مشددًا على أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نواياه تجاه تغيير الشرق الأوسط تؤكد أن الأمر لا يتعلق فقط بفلسطين، بل يمس استقرار الإقليم بأكمله.

وأشار إلى أن موقف مصر الواضح والثابت، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية في غزة، برفض التهجير وتصفية القضية، كان له دور محوري في منع تهجير الفلسطينيين حتى الآن.

وأضاف: "نُثمن عاليًا هذا الموقف المصري التاريخي، الذي جعل مصر في صدارة الدول المُستهدفة إسرائيليًا بسبب تمسكها بالقضية الفلسطينية، ونثق تمامًا أن مصر، قيادة وشعبًا، لن تسمح بتمرير هذا المخطط، نثق بأن مصر قيادة وشعبًا بمثابة حائط صد ضد تهجير سكان غزة".

وختم العكلوك بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، داعيًا إلى دعم مصر عربيًا وإسلاميًا حتى تظل قوية قادرة على مواجهة هذا الاستهداف الإسرائيلي الممنهج.