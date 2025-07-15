مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مؤسسة غزة الإنسانية مصيدة موت صممت لتصفية الفلسطينيين جوعًا

قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل تستهدف الأونروا لسببين رئيسيين: عرقلة تقديم الخدمات الأساسية من غذاء وماء ودواء للفلسطينيين، كجزء من جريمة الإبادة الجماعية، القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين، التي تمثل ركيزة أساسية في قضايا الحل النهائي، معتبرًا أن إسرائيل ترى في الأونروا عدواً مباشراً.

وقال العكلوك في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز”، :" ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" ما هو إلا عنوان مضلل، مؤكداً أن إسرائيل حولتها من وسيلة مزعومة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أداة حرب وإبادة جماعية ومصيدة موت".

وأوضح العكلوك، ، أن من يريد الحصول على الطعام لأطفاله أو إنقاذهم من الجوع يضطر للسير ما بين 4 إلى 10 كيلومترات على الأقدام، ليصل في النهاية إلى ما يشبه "حظائر الماشية"، ويكون عرضة للقنص والقتل، بحسب تعبيره.

وأضاف: "هذه ليست مؤسسة إنسانية، بل لعبة موت صممت لتصفية الفلسطينيين جوعًا"، مشددًا على أن هذا المشروع يهدف بشكل أساسي إلى القضاء على دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تم تفويضها من قبل الأمم المتحدة لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن أكثر من 75% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي فإن أي مساس بالأونروا يُعد تهديدًا مباشراً لحياتهم ووجودهم.