بسبب كسر بماسورة الغاز.. إصابة 5 أشخاص في حريق مخبز بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في حريق اندلع صباح اليوم الأربعاء بمخبز بلدي بقرية نزلة دوينة بمركز أبوتيج في أسيوط.



نشوب حريق في مخبز

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في مخبز بلدي بقرية نزلة دوينة .

كسر بماسورة الغاز



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في مخبز بلدي ملك " حفني . ح " بسبب وقوع كسر في ماسورة الغاز وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده.

إصابة 5 أشخاص



أسفر الحريق عن إصابة كلا من " أحمد عبده ، محمد عبده ، ياسين فوزي ، أحمد نادي ، خلف حربي " وتم نقلهم إلى مستشفى أبوتيج النموذجي.



كما أسفر الحادث عن احتراق بعض محتويات المخبز ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.