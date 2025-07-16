3 وفيات و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات في زفة بمحور ديروط

دفعت هيئة الإسعاف بـ 15 سيارة إسعاف لنقل الوفيات والمصابين في حادث تصادم تريلا وسيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص أثناء سيرهم في زفة عرس بمحور ديروط بمحافظة أسيوط ، إلى مستشفيا ديروط و أسيوط الجامعي .

بلاغ لمديرية أمن أسيوط بتصادم 3 سيارات



كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم تريلا وسيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص أعلى محور ديروط ووجود وفيات ومصابين .



انتقل إلى موقع الحادث اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط وقيادات المديرية ومركز شرطة ديروط ودفعت هيئة الإسعاف بـ 15 سيارة إسعاف لنقل الوفيات والمصابين .

مصرع 3 أشخاص وإصابة 21 اخرين



وحصل موقع صدى البلد على أسماء الوفيات والمصابين وهم " زينب عبد المنجي محمد " 65 عاما، و " سوسن عبد التواب هريدي " 47 عاما، و " علي محمد عبد الحفيظ " 20 عاما " وفيات وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي .

بينما أصيب كلا من " حسن محمد شكري " 24 عاما، اشتباه نزيف بالمخ والصدر ، و " صفية عادل عابد " 30 عاما، نزيف بالبطن وبتر بالساق اليمنى، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

و " ليلى محمد عبد الحفيظ " 15 عاما، كسر مضاعف بالساق اليمنى ، و " يوسف محمد أحمد" 16 عاما، كسر بعظام الجمجمة، و " تحية محمد عبد الحفيظ " 35 عاما، اشتباه نزيف بالبطن، و " عبد الرحمن سيد محمد " 19 عاما، كسر بالجمجمة وعظام الوجه، و " صابرين محمود علي" 36 عاما، كسر مضاعف بالساق اليمنى ، و " محمد رمضان هلال " 9 أعوام ، كدمات بالجسم ، و " عليا عبد المنجي حنفي " 56 عاما، كدمات بالجسم .



كما أصيب كلا من " أمنية خلف محمد " 32 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، و " دياب منصور حماد " 11 عاما، كدمات بالجسم ، و " عمر علي عابد " 7 أعوام كدمات متفرقة بالجسم، و " منصور حماد محمد " 43 عاما، كسر بالفقرات العنقية، و " حامد علي توفيق " 45 عاما، كدمات متفرقة بالجسم ، و " عابد أحمد عابد " 12 عاما، كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ، و " مصطفى علي عابد " 4 أعوام ، كسر بعظام الأنف ، و " فاطمة ربيع محمد " 25 عاما، جروح بالوجه، و " يارا صابر عبد الهادي " 8 أعوام ، كدمات متفرقة بالجسم ، و " جنات صابر عبد الهادي "12 عاما، كدمات متفرقة بالجسم ، و " علياء صابر عبد الهادي " 10 أعوام ، كدمات بالجسم و " ليلى محمد عبد الحفيظ "8 أعوام ، كدمات بالجسم ، وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي .