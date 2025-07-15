مصرع شخصين في تصادم سيارتين بمدخل مدينة أسيوط

لقي شخصان مصرعهما في تصادم سيارتين وقع اليوم، الثلاثاء، بمدخل مدينة أسيوط.



تصادم سيارتين بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط/ منقباد الزراعي ناحية مدخل المدينة، ووجود حالتي وفاة.

نقل جثتين لمشرحة مستشفى الإيمان

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، ما أسفر عن مصرع "علي. م"، 35 عامًا، و"هشام. ع"، 28 عامًا.



تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، و تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.