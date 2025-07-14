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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بأسيوط

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال باشتباه تسمم غذائي  إثر تناولهم وجبة "بطاطس وأرز" فاسدة داخل منزلهم بقرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وصول 5 أشخاص إلى مستشفى ديروط في حالة اعياء


تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ديروط المركزي بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة قيء حاد ونزلة معوية، مع وجود اشتباه في تسمم غذائي.
وتبين أن المصابين هم: "محمد.إ.ت" 32 عامًا، و"سمر.م .ت" 27 عامًا، و"هايدي.م.إ" 7 أعوام، و"زيادة.م.إ" 6 أعوام، و"مصطفى.م.ت" 3 أعوام. وبسؤال ذويهم، أفادوا بأنهم تناولوا وجبة بطاطس وأرز منزلية يُرجح أنها كانت فاسدة.


تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اشتباه تسمم غذائي بطاطس وأرز مركز ديروط أسيوط أمن أسيوط مركز شرطة ديروط تسمم غذائي

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