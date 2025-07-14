إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بأسيوط

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة "بطاطس وأرز" فاسدة داخل منزلهم بقرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وصول 5 أشخاص إلى مستشفى ديروط في حالة اعياء



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ديروط المركزي بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة قيء حاد ونزلة معوية، مع وجود اشتباه في تسمم غذائي.

وتبين أن المصابين هم: "محمد.إ.ت" 32 عامًا، و"سمر.م .ت" 27 عامًا، و"هايدي.م.إ" 7 أعوام، و"زيادة.م.إ" 6 أعوام، و"مصطفى.م.ت" 3 أعوام. وبسؤال ذويهم، أفادوا بأنهم تناولوا وجبة بطاطس وأرز منزلية يُرجح أنها كانت فاسدة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.