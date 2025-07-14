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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط نصف طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بأبوتيج

ضبط 500 كيلوجرام من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي خلال حملة تموينية بمركز أبوتيج
ضبط 500 كيلوجرام من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي خلال حملة تموينية بمركز أبوتيج
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على السلع الغذائية وضمان سلامتها.

ضبط 500 كيلوجرام من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، شنت حملة تموينية مكبرة بمركز أبوتيج، أسفرت عن ضبط 500 كيلوجرام من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الحملة جاءت برئاسة المهندس وليد الملك، مدير إدارة تموين أبوتيج، وبمشاركة كل من خالد الشاعر، رئيس الرقابة التموينية بأبوتيج، والمفتشين هشام الصادق وأحمد عبد الفتاح من إدارة تموين أبوتيج، وبالتنسيق مع محمد عبد الله نصير، رئيس الوحدة المحلية بدوينة.

 وقد تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة بأبوتيج للنظر والتصرف.

 عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين

وشدد المحافظ على أن الحملات التموينية ستستمر بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد أمنهم الغذائي، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة في الحملة على جهودهم اليقظة لحماية المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك " https://www.facebook.com/assioutgovernorate" أو الارسال على الايميل[email protected] بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .

أسيوط ضبط الأسواق محاولات للغش التجاري إدارة تموين أبوتيج الرقابة التموينية

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