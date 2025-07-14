إصابة زوجين وابنائهما في إنهيار منزل بأسيوط

أصيب شخص وزوجته وبناته الإثنين في حادث انهيار منزل قديم بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط فيما تصدع 6 منازل آخرين.

إنهيار منزل وتصدع 6 اخرين

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الفيما بانهيار منزل قديم وتصدع 6 آخرين وإصابة 4 من أسرة واحدة.

إصابة زوجين وابنائهما

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن المنزل القديم ملك المواطن "محمد.ا.س" وأسفر انهيار عن إصابة "محمد.ا.س" 65 عامًا، و"جملات.م.ا" 50 عامًا، و"رضا.م.ا.س" 22 عامًا، و"عليا.م.ا.س" 24 عامًا، وجميعهم إصابات سطحيه وتم نقلهم إلى مستشفى الازهر الجامعي لتلقي العلاج.

قرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة للعقار المنهار بعد رصد ميول لـ6 منازل.

وجاري تحرير المحضر اللازم و للعرض على النيابة.