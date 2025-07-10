بالأسماء.. 23 مرشحا محتملا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

ارتفع عدد المرشحين بمجلس الشيوخ بأسيوط في اليوم الاخير من فتح باب الترشح إلى 23 مرشحا محتملا بعد أن تقدم 16 خلال الأيام السابقة.

وقال المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، إنه شهد اليوم الاخير إقبال من قبل المرشحين ليرتفع إلى 23 مرشحا مبدئيا مشيرا إلى أنه تقدم بينهم 11 مرشحا عن أحزاب مستقبل وطن وحماة وطن و الجبهة والعدل والمصري الديمقراطي والاحرار الاشتراكيين والمؤتمر و 12مستقلا ومن بين المرشحين 6 سيدات.

فحص ومراجعة أوراق المرشحين



وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم فحص ومراجعة أوراق المرشحين من قبل اللجنة المشكلة وسوف يتم إعلان الأسماء المبدئية خلال يومين وفتح الطعون والتظلمات والتنازلات ثم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

أسماء المتقدمين وهم مجدي عبدالرحيم سليم حزب مستقبل وطن و مصطفي محمود ابراهيم الكحيلي مستقبل وطن وعبدالعاطي احمد محمد علي حزب مستقبل وطن.

كما تقدم عادل السكري عن حماة الوطن وعمرو أبو العيون عن الجبهة

كما تقدم فردي كلا من محمد شيخون عن حزب العدل ومحمد رفعت أبو الوفا مستقل وهيثم عبد الرازق عبد العليم المصري الديمقراطي ونانسي صلاح حزب الأحرار الاشتراكيين وجرجس صموائيل بشاي مستقل ورقية فنجري رمضان مستقل وحاتم صفوت محمود حزب المؤتمر وصفاء ابراهيم محمود مستقل ونتعى موريس عطا الله مستقل وعبد الغنى فولى نيازى مستقل وبهاء طلعت شحاتة مستقل وأشرف البدرى مستقل وعلياء عبدالعزيز عامر عن حزب العدل وعصمت جلال مستقل ومعتز حسن صديق مستقل وأسعد عبدالمنعم مستقل وأحمد خليفة عبد الله حزب العدل وجيهان عبدالمنعم التونسي مستقل.