بدء استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة.. بعد قليل

بعد قليل.. تنظر محكمة استئناف القاهرة الجديدة، أولى جلسات استئناف رجل الأعمال، بعد تأييد حكم حبسه لمدة 3 سنوات، في اتهامه بالنصب على محمد مجدي افشة لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أحالت رجل الأعمال “ر.ح.ر” المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي، قد تقدم ببلاغ يتهم فيه رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.





تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.