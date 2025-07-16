قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مفاجأة.. بند في عقد بيع حمدي فتحي للوكرة يمنع انتقاله لبيراميدز دون الرجوع للأهلي
بيجهزوا لفرح ابن عمهم.. مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية في البحيرة| القصة الكاملة
أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك
تعدى على فتاتين بالتجمع.. عقوبات رادعة تواجه سائقا بتطبيق نقل شهير
أفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما.. روشتة من العلماء
5 أعمال مستحبة بين الأذان وإقامة الصلاة.. اغتنم ثوابها
مسؤول بالحزب الاشتراكى الألمانى : جريمة قتل رحمة عياط "متطرفة"
ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون الجهر بالقراءة؟ دار الإفتاء تجيب
خطوة بخطوة.. كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدواجن الآن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
والدة حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: بنتي اعتزلت الفن والحجاب ليس السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم الاستئناف على براءة محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري

محمد رمضان
محمد رمضان
ندى سويفى

تنظر جنح مستأنف الدقي، اليوم الاربعاء؛ أولى جلسات الاستئناف على براءة الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامات تتعلق بإهانة العلم المصري، والإساءة للمرأة المصرية في مهرجان دولي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت قد قضت محكمة جنح الدقي، ببراءة الفنان محمد رمضان من التهمة المنسوبة إليه، في القضية التي أقيمت ضده بتهمة إهانة العلم المصري، والإساءة إلى رموز الدولة.

وقد أقام محامٍ دعوى جنحة مباشرة ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيها بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، على رأسها إهانة العلم المصري، والترويج لما وصفه بأفكار ورموز هدامة، مطالبًا بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

وذكرت الدعوى، أن "رمضان" ظهر في مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما اعتُبر إساءة للرمز الوطني، إلى جانب تلميحات رمزية مرتبطة بما أُطلق عليه "الماسونية".

محمد رمضان براءة محمد رمضان إهانة العلم المصري الفنان محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

النني

أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

الإيجار القديم

قبل تصديق الرئيس.. هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود إيجار الـ59 سنة؟

مشغولات ذهبية

متأثرا بالانخفاض العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر

حادث محور ديروط

3 وفيات و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات في زفة بمحور ديروط

خالد الغندور

عايز يروح بيراميدز بأي طريقة| خالد الغندور يفاجئ جماهير الزمالك بخبر صادم

ترشيحاتنا

أرشيفية

حبس موظف تحر.ش بزميلته داخل مقر الشركة بالجيزة

آلة حادة

شاب ينهي حياة والدته المسنة بآلة حادة في قنا

واقعة السرقة

الكاميرات ترصد سرقة سيدة لمصوغات من داخل محل بالجيزة.. وتحرك عاجل من الأمن

بالصور

مش طعم لذيذ بس.. شوربة البصل فيها كنز صحي لا يعرفه الكثيرون

فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية

ودعي البقع وبهتان البشرة.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة ونتائج مضمونة

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

لإعادة الكثافة واللمعان.. 5 وصفات طبيعية لملء فراغات الشعر

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر

7 علامات إذا ظهرت.. عليك فورا بعمل تحليل وظائف الكلى

علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر

فيديو

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد