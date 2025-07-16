اليوم الاستئناف على براءة محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري

تنظر جنح مستأنف الدقي، اليوم الاربعاء؛ أولى جلسات الاستئناف على براءة الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامات تتعلق بإهانة العلم المصري، والإساءة للمرأة المصرية في مهرجان دولي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت قد قضت محكمة جنح الدقي، ببراءة الفنان محمد رمضان من التهمة المنسوبة إليه، في القضية التي أقيمت ضده بتهمة إهانة العلم المصري، والإساءة إلى رموز الدولة.

وقد أقام محامٍ دعوى جنحة مباشرة ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيها بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، على رأسها إهانة العلم المصري، والترويج لما وصفه بأفكار ورموز هدامة، مطالبًا بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

وذكرت الدعوى، أن "رمضان" ظهر في مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما اعتُبر إساءة للرمز الوطني، إلى جانب تلميحات رمزية مرتبطة بما أُطلق عليه "الماسونية".