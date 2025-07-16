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الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة.. أرشيفية
العمالة غير المنتظمة.. أرشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة رقم (2) بند رابعاً من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 على الفئات الخاضعة للعمالة غير المنتظمة وهي كالآتي: 

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل. 
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظى القرآن الكريم وقرائه.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيًا (أصحاب الأعمال) متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:


أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.


8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.


9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.


10- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

وتبلغ قيمة الاشتراك للحصول على عند بلغ سن المعاش 207 جنيهات شهريا ويزيد كل عام بنسبة، وتختلف قيمة المعاش حسب مدة الاشتراك التى دفعها المشترك .

كيفية التقديم

التقديم يكون من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات وتقديم طلب اشتراك وصورة البطاقة مدون فيها المهنة.

الفئات المستحقة العمالة غير المنتظمة قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات

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