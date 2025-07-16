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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

وليد توفيق
وليد توفيق
تقى الجيزاوي

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق عن رأيه فى مصطلح صوت مصر والنجم الأول ، مؤكدًا ان لا يحب هذه الألقاب مشيرًا ان مصر به العديد من الأصوات العظيمة والتى من أبرزهم أمال ماهر ، شيرين عبد الوهاب وأنغام.

وقال وليد توفيق خلال لقائه مع قناة المشهد ، أنه يعتبر الفنانة أمال ماهر من أوائل وأهم أصوات مصر والوطن العربي وأن الوطن العربي أحب أغاني أم كلثوم بسبب أمال ماهر والفنان جورج وسوف وكان لهم دور كبير فى انتشارها بين الأجيال الجديدة .

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق عن رأيه فى مصطلح صوت مصر والنجم الأول ، مؤكدًا ان لا يحب هذه الألقاب مشيرًا ان مصر به العديد من الأصوات العظيمة والتى من أبرزهم أمال ماهر ، شيرين عبد الوهاب وأنغام.

وأضاف وليد توفيق ، أنه لا يحب الألقاب ولا يوجد صوت مصر ـو صوت لبنان الأول كما يطلق البعض وانه يعتبر امال ماهر وشيرين عبد الوهاب وأنغام من أهم الأصوات فى مصر.

وأختتم وليد توفيق حديثه برسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب ، معلقًا: “شيرين عبد الوهاب من الأصوات العظيمة ومحدش غيرها بكاني بأغنية ”كدة يا قلبي" وقت وفاة شقيقي ، وأحب اقولها حافظي على نفسك الجمهور بيحبك وحافظي على القيمة دي".

حفلات وليد توفيق

أحيا الفنان وليد توفيق، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت 12 يوليو، ضمن سلسلة حفلات ليالي مراسي. 

وقدم وليد توفيق، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، منها: (عمار يا مصر، انزل يا جميل، يا صلاة الزين)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور

أعمال وليد توفيق 

انتهى الفنان وليد توفيق من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “انتى بالناس كلهم”، والتى من المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة. 

ويظهر فى الفيديو كليب الذى قام بتصويره وليد توفيق الفنانة ندى بهجت. 

أغنية وليد توفيق كبرت البنوت

وأطلق الفنان وليد توفيق فيديو كليب جديدا لأغنية “كبرت البنوت” من كلمات وألحان الشاعر والفنان القدير جورج خباز وتوزيع باسم منير.

واختار الفنان وليد توفيق هذا التوقيت لطرح جديده بمناسبة الأعياد في الوطن العربي.

واستطاعت الأغنية منذ الساعات الأولى لإطلاقها أن تلامس مشاعر الكثيرين سواء الكبار أوالصغار والآباء والأمهات، إذ حملت في طياتها معاني الشوق والذكريات الدافئة التي ترافق مراحل نمو الأبناء، مما سيجعلها واحدة من أكثر الأعمال العاطفية المحببة للجمهور.

وأراد النجم العربي تقديمها بأسلوب جديد يحمل أجواء من البهجة والفرح والكوميديا السينمائية مع المخرج المبدع إيهاب عبد اللطيف.

وليد توفيق أمال ماهر جورج وسوف حفلات وليد توفيق

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