الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الخارجية الفلسطينية أنها تحذر من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد بسيسو، أن نجاح خطة إعادة إعمار قطاع غزة يتطلب استقراراً أمنياً كاملاً ووجود قوة فلسطينية تفرض القانون وتحمي مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة فرض السيادة الفلسطينية بشكل كامل على الأرض لضمان تنفيذ أي مشاريع إعمار بشكل فعّال.

وقال بسيسو، خلال مقابلة مع الإعلامي حساني بشير في برنامج "من مصر" عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الحكومة الفلسطينية الحالية ذات طابع تكنوقراطي وتُركّز على الجوانب الفنية والتنفيذية، لكنها بحاجة إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة لتحقيق أهدافها.

تحذيرات من تقليص مساحة القطاع ومخططات تهجير غير معلنة

أوضح الوزير أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، رغم الترحيب الواسع بها، تُواجه تحديات كبيرة، على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي، ومحاولات فرض مناطق عازلة تضيق من مساحة القطاع وتؤثر سلبًا على التوزيع السكاني، في إطار ما وصفه بـ"مخططات تهجير غير مباشرة".

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لحصر سكان غزة في مناطق ضيقة، مما يُعيق عمليات الإعمار ويُعقد مسألة إدخال المواد والمعدات اللازمة للبناء.