خالد طلعت: الأهلي دخل في مشاكل وأزمات كتيرة وكبيرة فجأة خلال 48 ساعة فقط

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن المشكلات التي واجهها النادي الأهلي خلال الـ 48 ساعة الأخيرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"الأهلي دخل في مشاكل وأزمات كتيرة وكبيرة فجأة ومرة واحدة في خلال 48 ساعة فقط :

1- وسام أبو علي يرفض استكمال عقده في الأهلي ويُصر على الرحيل

2- مصطفى محمد يرفض عرض الأهلي ويقرر الاستمرار في الاحتراف الخارجي

3- امام عاشور يطالب بترضية مالية ويسعى للوصول للفئة الأعلى مثل زيزو وتريزيجيه

4- مروان عطية يطالب بتعديل عقده وزيادة المقابل المادي

5- أحمد عبد القادر يًصر على الرحيل من الأهلي وأنباء عن رغبة اللاعب في الانضمام للزمالك

6- أحمد عبد القادر يهاجم شوبير عبر حسابه الرسمي على انستجرام

7- اتهامات قوية وعنيفة من مصطفى يونس لمجلس ادارة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب

8- مجلس ادارة الأهلي برئاسة الخطيب يقرر ايقاف عضوية مصطفى يونس وتحويله للتحقيق

9- تصريحات نارية من كريم حسن شحاته بتدخل الأهلي لافساد صفقات الزمالك

10- رد قوي عليه من شوبير والقيعي والمنيسي على كريم شحاته والاهلي يشكوه للمجلس الأعلى للاعلام

11- أزمة عنيفة وتصريحات وتهديدات متبادلة بين شوبير ومحمد عمارة وصلت للقضاء والنائب العام

12- تدخل مرتضى منصور في أزمة شوبير - عماره ووقوفه بجانب عمارة ضد شوبير لتعود الأزمة الشهيرة بين مرتضى وشوبير لللظهور على السطح بعد فترة هدوء ومصالحة سنوات طويلة

13- اقتراب انتقال حمدي فتحي الى بيراميدز قادما من الوكرة القطري".

وكان قد كشف عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي بموقع "صدى البلد" عن توقيع إدارة النادي الأهلي ثلاث عقوبات مالية على المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرا بخصوص ملف استمراره مع الفريق وضغوط اللاعب للخروج للاحتراف.





وقال أبو علم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ملعب أون” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة “أون تايم سبورتس”، إن العقوبات جاءت بعد سلسلة من التصرفات التي اعتبرتها إدارة الأهلي مخالفة للوائح الداخلية للنادي.

3 مخالفات تغرم أبو علي

وأوضح أبو علم أن اللاعب ارتكب ثلاث مخالفات متتالية، استوجبت فرض غرامة مالية ضخمة، موزعة على النحو التالي:

• أولًا: غرامة على خلفية منشور نشره اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على رفض النادي للعروض التي تلقاها للرحيل.

• ثانيًا: غرامة بسبب غيابه عن جلسة القياسات البدنية التي كان مقررًا لها أول أمس الإثنين.

• ثالثًا: غرامة أخرى نتيجة تخلفه عن إجراء فحص الرنين المغناطيسي الذي كان محددا له أمس الثلاثاء.

وأشار أبو علم إلى أن مجموع الغرامات الثلاثة وصل إلى 80 ألف دولار، مؤكدا أن إدارة الأهلي تتعامل بحزم في مثل هذه الأمور، وتطبق اللوائح على جميع اللاعبين دون تفرقة أو استثناء، مهما كان اسم اللاعب أو قيمته الفنية.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الجدل حول مستقبل وسام أبو علي مع القلعة الحمراء، خاصة في ظل استمرار تعثر مفاوضات استمرار اللاعب، وعدم حسم موقفه النهائي حتى الآن