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هدية على الهوا.. زغاريد وفرحة بمنزل الأول على الثانوية العامة في الغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هدية على الهوا.. زغاريد وفرحة بمنزل الأول على الثانوية العامة في الغربية

فرحة أسرة الطالب بالغربية
فرحة أسرة الطالب بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة طنطا في محافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ حصول الطالب على سعد الدين علي المركز الأول ضمن أوائل طلاب الجمهورية ضمن شعبة مدارس المتفوقين الامر الذي نشر البهجة بين صفوف أفراد عائلته طوال الساعات الجارية .

فرحة الأسرة


"الحمد لله ربنا كرمني بالتفوق بالدراسي بحفظ القرآن الكريم ودعم ابويا وامي ليا وشكرا لكل من ساعدني من أساتذتي بمدرسة المتفوقين بطنطا " بتلك الكلمات أعرب الطالبة المتفوق عمر سعد الدين مشيرا بقوله "نفسي ربنا يكرمني بمنحة باحدي الجامعات الدولية للالتحاق بكلية الطب " .

هدية الطالب المتفوق 


كما قبل الطالب المتفوق أيدي والديه عرفانا بالجميل مضيفا بقوله "اهلي وناسي فوق راسي وشكرا لكل زملائي ودموع ابويا وامي غاليين عليا " .
في المقابل حرص والد الطالب وأمه علي اهداء الطالب المتفوق عمرو للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

اعتماد نتيجة طلاب وطالبات الثانوية العامة 

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم   44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.

وقد بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.

أما بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.

فرحة اول الجمهورية الثانوية العامة الغربية المتفوقين

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