الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. وضباب ورياح تؤثر على القيادة

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، حيث تشهد البلاد موجة حارة "لاهبة" تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بتجاوز درجات الحرارة حاجز 45 درجة مئوية في جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، فيما يسود طقس حار ورطب ليلًا خاصة على المناطق الساحلية.

كما حذرت الهيئة من ثلاث ظواهر جوية رئيسية قد تؤثر سلبًا على المواطنين، وهي:

الضباب الصباحي الكثيف خاصة في الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

نشاط رياح على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية الشرقية.

درجات حرارة مرتفعة للغاية، تصل إلى 43 درجة في الأقصر وأسوان.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن الضباب.

أما بالنسبة للأنشطة البحرية، فقد أشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى 1.75 متر، ورياح شمالية غربية، مما يتطلب الحذر خلال الإبحار أو ممارسة الأنشطة المائية. فيما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: 39 – 28

الإسكندرية: 34 – 25

مطروح: 32 – 23

الغردقة وشرم الشيخ: 40 – 29

الأقصر: 43 – 26

أسوان: 43 – 30