قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايلاند:مقتل 5 أشخاص بعد استهداف المدفعية الكمبودية متجراً صغيراً
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها
لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات
تل أبيب تتسلم رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتبدأ دراسته
وزير الري يتابع المنظومة المائية ويوجه بإصلاحات عاجلة لتحسين الأداء
روسيا تعلن تدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
عبدالله السعيد يعلق على تجديده لنادي الزمالك.. ويعقب على الصفقات الجديدة| تفاصيل
تظلمات الثانوية العامة 2025 .. تبدأ الاسبوع القادم بـ300 جنيه للمادة
بسبب المثلث الزمردي.. هجوم تايلاندي جديد على الأراضي الكمبودية |تفاصيل
روسيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة ركاب "أن-24" في منطقة أمور
خلال 8 أشهر فقط.. ترامب يعلن مغادرة جيروم باول رئاسة الفيدرالي
حماس تطالب بانسحاب جيش الإحتلال من المناطق السكنية وشارع صلاح الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. وضباب ورياح تؤثر على القيادة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، حيث تشهد البلاد موجة حارة "لاهبة" تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بتجاوز درجات الحرارة حاجز 45 درجة مئوية في جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، فيما يسود طقس حار ورطب ليلًا خاصة على المناطق الساحلية.

كما حذرت الهيئة من ثلاث ظواهر جوية رئيسية قد تؤثر سلبًا على المواطنين، وهي:

الضباب الصباحي الكثيف خاصة في الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

نشاط رياح على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية الشرقية.

درجات حرارة مرتفعة للغاية، تصل إلى 43 درجة في الأقصر وأسوان.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن الضباب.

أما بالنسبة للأنشطة البحرية، فقد أشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى 1.75 متر، ورياح شمالية غربية، مما يتطلب الحذر خلال الإبحار أو ممارسة الأنشطة المائية. فيما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: 39 – 28

الإسكندرية: 34 – 25

مطروح: 32 – 23

الغردقة وشرم الشيخ: 40 – 29

الأقصر: 43 – 26

أسوان: 43 – 30

حالة الطقس حالة الطقس في مصر درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

ناصر الخليفي

فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: قصة سيدنا يونس تعلمنا الصبر وذكر الله في السراء والضراء

دعاء النوم

دعاء النوم.. سنة نبوية تحفظك حتى الصباح

أذكار المساء

أذكار المساء .. رددها يوميا تحفظك وتدخلك الجنة

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم

\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد