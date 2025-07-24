أصعب أيام يوليو .. الأرصاد تحذر من ضربة الشمس والقاهرة تصل لـ 43

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار للموجة شديدة الحرارة بدأت تأثيرها بشكل كبير منذ أمس فى معظم المحافظات، وأعلي من المعدلات الطبيعية لها بحوالي 4 إلى 5 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك إمتداد لمرتفع جوي يزيد من سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يساعد على إرتفاع قيم درجات الحرارة، موضحة أن العظمي اليوم على القاهرة الكبري تصل إلى 40 درجة مئوية فى الظل مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت أن الأعلي فى نسب الرطوبة هي الاماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتتجاوز ال95%، ومن 80 إلى 85% فى القاهرة الكبري والوجه البحري، مما يجعل درجات الحرارة أعلي من المحسوسة من درجتين إلى أربع درجات، وبالتالي تصل القاهرة الكبري من 42 إلى 43 درجة.

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة نتيجة غياب أشعة الشمس، ولكن مع نسب الرطوبة إحساس بالأجواء تكون أكثر حرارة.