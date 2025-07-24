القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحرين:

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراةح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 28

العاصمة الادارية 41 27

6 اكتوبر 40 27

بنهــــا 40 29

دمنهور 38 27

وادى النطرون 40 26

كفر الشيخ 37 27

المنصورة 38 27

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 39 27

طنطا 39 27

دمياط 35 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 42 25

السويس 41 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 41 26

نخل 38 21

كاترين 34 19

الطور 39 27

طابا 38 24

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 34 25

العلمين 33 24

مطروح 32 23

السلوم 34 25

سيوة 43 23

رأس غارب 40 28

الغردقة 40 29

سفاجا 41 28

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 28

حلايب 38 30

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 38 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 42 28

الأقصر 43 27

أسوان 43 30

الوادى الجديد 42 26

أبوسمبل 42 26



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 43 33

المدينة 43 30

الرياض 44 31

المنامة 40 31

أبوظبى 39 30

الدوحة 44 32

الكويت 49 35

دمشق 41 22

بيروت 32 28

عمان 35 24

القدس 34 22

غزة 32 25

بغداد 47 33

مسقط 33 29

صنعاء 32 17

الخرطوم 39 28

طرابلس 36 29

تونس 41 27

الجزائر 29 24

الرباط 26 16

نواكشوط 30 24