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تظلمات الثانوية العامة 2025 .. تبدأ الاسبوع القادم بـ300 جنيه للمادة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. تبدأ الاسبوع القادم بـ300 جنيه للمادة

تظلمات الثانوية العامة 2025
تظلمات الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء استقبال تظلمات الثانوية العامة 2025 ابتداءا من الأسبوع القادم

ونشر خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2025 ، والتي تضمنت ما يلي :

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025 
 

  • ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 ( ستعلن عنه وزارة التربية والتعليم الاسبوع القادم)
     
  • سجل الدخول باستخدام البريد الموحد للطالب.
     
  • ادخل الرقم السري (متوفر على النتيجة الورقية بعد استلامها من المدرسة).
     
  •  اضغط على “طلب تظلم”.
     
  •  سجل عدد المواد المطلوب التظلم فيها.
     
  • اختر أسماء المواد المراد التظلم فيها بدقة.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 مقدرة بمبلغ 300 جنيه لكل مادة ، على أن يتم الدفع من خلال البريد المصري أو خدمة "فوري" .


وبعد دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 والتسجيل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 ، يتلقى الطالب رسالة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 تحتوي على موعد الحضور إلى الكنترول.

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. ضوابط الاطلاع على أوراق الطالب

  • يقوم الطالب بمراجعة ورقة “البابل شيت” و ورقة الأسئلة المقالية وغلاف كراسة الإجابة ، نموذج الإجابة المعتمد.
  • يدون الطالب ملاحظاته على ورقة خاصة يتم تسليمها له 

وبعد إتمام كافة اجراءات تظلمات الثانوية العامة 2025 ، يتم عرض التظلمات على مستشاري المواد المختصين لمراجعتها ، ترسل النتيجة النهائية للكنترول بعد المراجعة ويُبلغ الطالب بـ نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وفي حالة ثبوت وجود درجات مستحقة للطالب يكون من حقه استرداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل أعداد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 في النظامين الجديد والقديم

حيث قد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. النظام الجديد لشعبة (علمي علوم) :

  • تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة
  • حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة
  •  بلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة
  • إجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. شعبة علمي رياضة (نظام جديد)

  •  تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة
  •  حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة
  • بلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة
  • إجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 ..  الشعبة الأدبية (نظام جديد)

  • تقدم لامتحانات الدور الأول 174171 طالبًا وطالبة 
  • حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة
  • بلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة
  • إجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 ..  النظام القديم

  •  بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة
  • حضر منهم   44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.
  • بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.
  • بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.
  • بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

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