تطبيق البكالوريا المصرية على طلاب أولى ثانوي العام المقبل |معلومات هامة بشأنه

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام البكالوريا المصرية الجديد سيبدأ تطبيقه على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي القادم 2025 / 2026

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، أن نظام البكالوريا المصرية يهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، عبر تقديم نظام تعليمي أكثر مرونة، وعدالة، وتعددًا في الفرص، قائلا "لسنا بصدد إلغاء الثانوية العامة، بل بصدد تقديم بديل يُمكّن الطالب من خوض تجربته التعليمية دون رُعب "الفرصة الواحدة"، نحن نمنح أبناءنا فرصة تعليمية محلية بمعايير عالمية ويجب تكثيف التوعية بكافة المديريات والإدارات التعليمية حول النظام الجديد".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز ملامح البكالوريا الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقه جنبا الى جانب نظام الثانوية العامة ولكن نظام البكالوريا الجديد يتيح الفرصة لأكثر من محاولة، بخلاف النظام التقليدي، الذي يحدد مصير الطالب من محاولة واحدة، إذ يتيح نظام البكالوريا إعادة المحاولة أكثر من مرة من خلال فرص التحسين.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نفس معايير التنسيق المعمول بها في نظام الثانوية العامة هي نفس قواعد التنسيق التي ستُطبق على طلبة البكالوريا دون أي تمييز، سواء في الكليات النظرية أو العملية ولا وجود لفصل بين النظامين عند الدخول إلى الجامعات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من نظام البكالوريا هو "تحرير الطالب من مصير الفرصة الواحدة"، مشيرًا إلى أن الضغط النفسي الذي يعانيه الطلاب المصريون في الثانوية العامة لا يوجد له مثيل في أنظمة التعليم الحديثة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام البكالوريا الجديد يضمن أن الطالب الذي لا يمتلك موارد كافية للتعليم الخاص أو الدولي، سيحصل على فرص تعليمية وتقييمية متعددة بنفس جودة تلك المتاحة للأنظمة الأخرى.

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حديثه عن نظام البكالوريا المصرية قائلاً "نحن نعيد صياغة فلسفة التعليم، ونعيد للطالب قدرته وحلمه من أجل التعلم فلم نعد نقبل بأن يكون حلم الطالب بالكامل مرتبطًا بنصف درجة أو خطأ مطبعي، مؤكدا أن مستقبل أبنائنا يجب أن يُبنى على الكفاءة لا على الفرصة الواحدة".



ما هي المسارات المتاحة في نظام البكالوريا المصرية وهل يمكن التحويل بينها ؟

المسارات المتاحة في البكالوريا المصرية هي : ( الهندسة وعلوم الحاسب - الطب وعلوم الحياة - الاداب والفنون - الأعمال ) ، ويجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته بعد انتهاء المسار الأساسي

ما هو نظام الامتحانات في البكالوريا المصرية ؟

الامتحانات في البكالوريا المصرية عبارة عن فرصتين في كل عام دراسي ، موعدها في مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي ، و في يونيو وأغسطس في الصف الثالث الثانوي

ويجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد بدون تقديم أو تأخير ، ويسمح بالحصول على فرصة أخرى للامتحان

ما هي رسوم دخول الامتحان في نظام البكالوريا المصرية ؟

دخول الامتحان في البكالوريا المصرية مجاناً للمرة الأولى ، وبعد ذلك بمقابل لمحاولة الامتحان الثانية “حد أقصى 200 جنيه رسم امتحان”

كيف يتم حساب المجموع في نظام البكالوريا المصرية ؟

تحتسب درجة كل مادة من مواد البكالوريا الستة من 100 درجة ، أما المجموع النهائي للطالب فيتحدد بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة

ما مزايا نظام المحاولات المتعددة في البكالوريا المصرية ؟

تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها ، ويتم رصد الدرجة الأعلى في هذه المحاولة