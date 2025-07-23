بنفيكا البرتغالي يضم نجم بالميراس رسميا لمدة 5 سنوات

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، تعاقده رسميا، مع الكولومبي ريتشارد ريوس، قادمًا من صفوف فريق بالميراس البرازيلي، لمدة 5 سنوات.



وقال نادي بنفيكا في بيان: "توصل بنفيكا إلى اتفاق مع نادي بالميراس للحصول على كامل حقوق اللاعب ريتشارد ريوس، مقابل 27 مليون يورو، وسيتحمل النادي جزءًا من آلية التضامن مع الأندية التي شاركت في تدريب اللاعب، والتي تُقدر بمبلغ إضافي يُقدر بحوالي 419 ألف يورو".



وتابع: "كما أُفيد بأنه تم توقيع عقد عمل رياضي مع اللاعب المذكور، ساري المفعول حتى 30 يونيو 2030، ويتضمن بند فسخ بقيمة 100 مليون يورو".



واختتم ريوس في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "إنها فرحة غامرة لي ولعائلتي، إنها خطوة عملاقة في مسيرتي، كان اللعب في أوروبا حلمًا لي، والآن، التواجد في نادٍ عملاق مثل بنفيكا أمرٌ مُجزٍ للغاية لي ولعائلتي".