قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: جاهزون لردع كل من يهدد استقرار مصر
رئيس الوزراء الياباني مستمر في منصبه لمواجهة رسوم ترامب رغم خسارته في الانتخابات
الذروة بالليل.. تحذير رسمي للأرصاد من ظاهرة جوية
التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا
الوزراء: مصر حققت فائضا تجاريا مع 83 دولة تبادلت معها الأنشطة المختلفة
لاعب لوهافر الفرنسي ..شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي
رغم رفض عرضين.. بايرن ميونخ يرفض الاستسلام في صفقة لويس دياز
سبب اعتماد عيار 21 لتحديد نصاب الزكاة في الذهب.. الإفتاء توضح
القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي الودية ضد الملعب التونسي
لزيادة إنتاجية الأعلاف الخضراء..نصائح مهمة يجب مراعاتها الفترة المقبلة
هل ينتقل للأهلي؟.. أول تعليق من مدرب نانت بشأن مستقبل مصطفى محمد| خاص
جيش الاحتلال: تقليص قوات الاحتياط على الحدود مع لبنان وسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في بداية اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

وصل سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 85 جنيها والبلطي نمرة 2 نحو 80 جنيها و البلطي الأسواني 80 جنيها والفيليه البلطي 275 جنيها وقشر البياض 270 جنيها والبياض البلدي نحو 240 جنيها والبياض الخليجي 110 جنيها والقراميط أو الشيلان نحو 70 جنيها.


 

بلغ سعر كيلو السمك الثعابين نحو 600 جنيها و المكرونة السويسي نحو 180 جنيها و المكرونة المجمدة نحو 60 جنيها و السبيط و الكاليماري والسابيا نحو 330 جنيها و القرش نحو 150 جنيها والحدادي نحو 50 جنيه. 

والكابوريا نحو 180 جنيها و المرجان نمرة 2 نحو 240 جنيها و المرجان نحو 60 جنيها .
 

سعر البربون والجمبري اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 .


  

وسجل سعر كيلو السمك البربون  : نمرة 2 نحو 640 جنيها


 

و جمبري نمرة2 المجمد نحو 475 جنيها و الجمبري نمرة 3 نحو 410 جنيها.


 

و البوري نمرة 1 نحو 220 جنيها والبوري نمرة 2 نحو 120 جنيها و مازيا أو كشر نحو 350 جنيها والشعور نحو300 جنيها والوقار نحو 350 جنيها والقاروص أو اللوت نحو 350 جنيها و السردين المجمد نحو 80 جنيها والماكريلالمجمد نحو 160 جنيها.

جنيها البربون والجمبري 180 85

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

ترشيحاتنا

الشكولاتة

هل تشتهي الشوكولاتة؟.. إشارات في الجسم للاشتياق إليها

دونتس صحي

طريقة عمل دونتس صحي في الفرن بأسهل الخطوات

رجل يستيقظ بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء وفاته

إيطاليا .. رجل يستيقظ بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء وفاته |ما القصة ؟

بالصور

تحذير | سلامة الغذاء تكشف معلومة صحية خطيرة عن تحضير الشاي

الكاتيل
الكاتيل
الكاتيل

شركات كبرى تدمر سياراتها الفاخرة بالمنشار الكهربائي.. ما السر؟

كورفيت
كورفيت
كورفيت

طليقة تامر حسنى تثير الجدل في أحدث إطلالة

طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها
طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها
طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها

لا أحد يرغب في سيارات خارقة كهربائية.. ما السر؟

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد