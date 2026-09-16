القبض على شخص يمارس أعمال التسول بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال التسول والإدعاء بسرقته دراجة نارية بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة .



وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – مقيم بمحافظة الجيزة)، وضُبط بحوزته (الدراجة النارية المشار إليها "سارية التراخيص") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال التسول وإستجداء المارة، وأن الدراجة النارية التى بحوزته ملك زوجته وقدم ما يثبت ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .