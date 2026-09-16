قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف على 350 جنيهًا ينتهي بمقـ.ـتل شقيقين في أسيوط.. تفاصيل الواقعة
الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني
بيزيرا يغادر القاهرة خلال يومين .. وتحديد موعد سداد شباب أهلي دبي المقابل المادي
الجامعة العربية تبحث مع الخارجية الفيتنامية تعزيز العلاقات الثنائية
لأول مرة في حفائر منطقة آثار البحيرة.. الكشف عن جزء من لوحة تحمل نصًا هيراطيقيًا للملك مرنبتاح
الرئيس السيسي خلال لقائه محمود عباس: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط
أبو مازن: الشعب الفلسطيني يثمن الجهود المصرية
الرئيس السيسي: مصر ترفض كل أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس
عون: لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل ونزع سلاح حزب الله سلمياً
زيزو يتصدر ترتيب هدافي الدوري بعد هدفه أمام أبو قير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشروعان جديدان في سيناء لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها| تفاصيل

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

 وقع الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتورة نجوى عبد الخالق، مدير أول قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، اتفاقيتي تمويل لتنفيذ مشروعين بحثيين يستهدفان تطوير حلول مبتكرة لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز دعم البحث العلمي الزراعي والابتكار وتوظيف مخرجات البحوث التطبيقية لخدمة التنمية المستدامة

وشهد اللقاء الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، وتتضمن الاتفاقية الأولى تنفيذ مشروع «التصنيع المحلي لوحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي»، بهدف التوسع في إنتاج وحدات مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إنتاجية لا تقل عن 20 مترًا مكعبًا يوميًا، باستخدام تقنيات حديثة، مع زيادة نسبة التصنيع المحلي وخفض تكلفة الإنتاج، بما يوفر حلًا مبتكرًا لإعادة تدوير المياه من خلال تصميم مدمج يقلل المساحات المطلوبة دون المساس بالكفاءة التشغيلية.

وشملت الاتفاقية الثانية تنفيذ مشروع «تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ومخلفات معاصر الزيتون لدعم التوسع المستدام في زراعة شجيرات الوقود الحيوي وتحسين سبل المعيشة في سيناء»، والذي يُنفذ بمحطة بحوث رأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء، ويستهدف الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ومخلفات معاصر الزيتون والموارد المعدنية الطبيعية في إنتاج بدائل أسمدة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، وتطبيقها في زراعة نبات الجوجوبا، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه والحد من التلوث ودعم سبل المعيشة بالمجتمعات السيناوية.

يأتي هذا  في إطار حرص مركز بحوث الصحراء على دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية والتنموية بالمناطق الصحراوية.

بحوث الصحراء الزراعة الزيتون وزير الزراعة معالجة مياه الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

محافظ الفيوم: تمكين الكفاءات الشابة وتأهيل صف ثانٍ من القيادات لمواصلة مسيرة العمل بكفاءة

محافظ الفيوم: تمكين الكفاءات الشابة وتأهيل صف ثانٍ من القيادات لمواصلة مسيرة العمل بكفاءة

خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم على المدارس

تعليم مطروح يتابع مسار الدراسة ويؤكد على أهمية ممارسة الأنشطة لصقل شخصية الطالب

افتتاح أعمال تطوير كلية الإعلام

رئيس جامعة قنا يفتتح أعمال تطوير مبنى كلية الاعلام

بالصور

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

فستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد