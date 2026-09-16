مشروعان جديدان في سيناء لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها| تفاصيل

وقع الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتورة نجوى عبد الخالق، مدير أول قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، اتفاقيتي تمويل لتنفيذ مشروعين بحثيين يستهدفان تطوير حلول مبتكرة لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز دعم البحث العلمي الزراعي والابتكار وتوظيف مخرجات البحوث التطبيقية لخدمة التنمية المستدامة

وشهد اللقاء الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، وتتضمن الاتفاقية الأولى تنفيذ مشروع «التصنيع المحلي لوحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي»، بهدف التوسع في إنتاج وحدات مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إنتاجية لا تقل عن 20 مترًا مكعبًا يوميًا، باستخدام تقنيات حديثة، مع زيادة نسبة التصنيع المحلي وخفض تكلفة الإنتاج، بما يوفر حلًا مبتكرًا لإعادة تدوير المياه من خلال تصميم مدمج يقلل المساحات المطلوبة دون المساس بالكفاءة التشغيلية.

وشملت الاتفاقية الثانية تنفيذ مشروع «تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ومخلفات معاصر الزيتون لدعم التوسع المستدام في زراعة شجيرات الوقود الحيوي وتحسين سبل المعيشة في سيناء»، والذي يُنفذ بمحطة بحوث رأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء، ويستهدف الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ومخلفات معاصر الزيتون والموارد المعدنية الطبيعية في إنتاج بدائل أسمدة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، وتطبيقها في زراعة نبات الجوجوبا، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه والحد من التلوث ودعم سبل المعيشة بالمجتمعات السيناوية.

يأتي هذا في إطار حرص مركز بحوث الصحراء على دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية والتنموية بالمناطق الصحراوية.