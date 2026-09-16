بعد فسخ خطبتها.. القبض على شخص هدد فتاة بالتشهير عن طريق صور خاصة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من خطيبها السابق لقيامه بالإستيلاء على هاتفها المحمول وتهديدها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى لقيامها بإنهاء خطبتها منه بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها) وبسؤالها قررت بتضررها من خطيبها السابق لقيامه بالإستيلاء على هاتفها المحمول عقب فسخ خطبتهما عام 2024، والتحصل منه على صور خاصة بها وقيامه بتهديدها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإلحاق الأذى بها لخلافات بينهما حول فسخ خطبتهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





