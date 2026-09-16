قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني
بيزيرا يغادر القاهرة خلال يومين .. وتحديد موعد سداد شباب أهلي دبي المقابل المادي
الجامعة العربية تبحث مع الخارجية الفيتنامية تعزيز العلاقات الثنائية
لأول مرة في حفائر منطقة آثار البحيرة.. الكشف عن جزء من لوحة تحمل نصًا هيراطيقيًا للملك مرنبتاح
الرئيس السيسي خلال لقائه محمود عباس: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط
أبو مازن: الشعب الفلسطيني يثمن الجهود المصرية
الرئيس السيسي: مصر ترفض كل أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس
عون: لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل ونزع سلاح حزب الله سلمياً
زيزو يتصدر ترتيب هدافي الدوري بعد هدفه أمام أبو قير
مسؤول فلسطيني: نشكر مصر على دعمها جهود انتشال ضحايا انهيار مبنى سكني للنازحين في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد فسخ خطبتها.. القبض على شخص هدد فتاة بالتشهير عن طريق صور خاصة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من خطيبها السابق لقيامه بالإستيلاء على هاتفها المحمول وتهديدها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى لقيامها بإنهاء خطبتها منه بالقليوبية.

 بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها) وبسؤالها قررت بتضررها من خطيبها السابق لقيامه بالإستيلاء على هاتفها المحمول عقب فسخ خطبتهما عام 2024، والتحصل منه على صور خاصة بها وقيامه بتهديدها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإلحاق الأذى بها لخلافات بينهما حول فسخ خطبتهما.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى التشهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

باكستان تمدد إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الهندية حتى 23 أكتوبر المقبل

باكستان تمدد إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الهندية حتى 23 أكتوبر المقبل

أرشيفي

صحة غزة: إرتفاع ضحايا المبني المنهار في القطاع لـ 16

منخفض مداري في المحيط الهادئ يتجه للتحول إلى إعصار قد يقترب من اليابان خلال الساعات القادمة

منخفض مداري في المحيط الهادئ يتجه للتحول إلى إعصار قد يقترب من اليابان خلال الساعات القادمة

بالصور

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

فستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد