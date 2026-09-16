سقوط نصاب يدير صفحة لبيع القطع الأثرية على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتجارة الآثار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتجارة الآثار.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، حاصل على دبلوم، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية، وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته، اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى ونشره صور قطع أثرية تحصل عليها من شبكة الإنترنت بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له نظير الاتجار فى الآثار، وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





