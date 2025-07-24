إصابة جندي إسرائيلي من سلاح المدرعات بجروح خطيرة في جنوب غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي إصابة جندي من سلاح المدرعات بجروح خطيرة خلال معارك في جنوبي قطاع غزة .



فيما أفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الخميس، بأن صاروخًا أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، في تصعيد جديد يُعيد تسليط الضوء على التوترات الإقليمية المتزايدة.

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن الصاروخ سقط قبل أن يصل إلى الأراضي الإسرائيلية، دون أن يسفر عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. ولم يتم حتى اللحظة تحديد موقع السقوط بدقة، فيما تواصل الجهات المختصة في إسرائيل تحقيقاتها لتقييم طبيعة التهديد ومسار الصاروخ.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحادثة دفعت السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية، تمثلت في توقيف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار "بن غوريون" الدولي، وذلك خشية تكرار محاولات استهداف البلاد بصواريخ طويلة المدى.

يُشار إلى أن إطلاق الصواريخ من اليمن بات ظاهرة متكررة في الآونة الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات بين قوى إقليمية ودولية، وسط تحذيرات إسرائيلية متزايدة من خطورة اتساع رقعة التهديدات لتشمل جبهات بعيدة جغرافيًا عن حدودها المباشرة.

من جانبها، لم تعلن أي جهة يمنية مسؤوليتها عن الإطلاق حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما يترقب الشارع الإسرائيلي تطورات المشهد الأمني، في ظل حالة من القلق والتوجس من دخول صراعات إقليمية جديدة على خط المواجهة.