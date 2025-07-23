أفادت مصادر طبية، بارتقاء 41 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 10 من منتظري المساعدات بغزة ، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مستهل حديثه: "نوجه التحية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة الذين يواجهون جريمة إبادة جماعية غير مسبوقة، وصلت إلى ذروتها بمحاولة تهجير السكان قسرًا وفرض ظروف إنسانية كارثية تتفاقم مع مرور الوقت."



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث عن تهدئة أو صفقة لم ينقطع خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن التصريحات، بما فيها تلك الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكررت حول قرب التوصل إلى اتفاق.

وتابع: "ما جرى في الدوحة خلال الأيام الماضية لم يكن مفاوضات بالمعنى الحقيقي، بل محاولة إسرائيلية لفرض ترتيبات قسرية تتعلق بالمساعدات الإنسانية والتواجد الإسرائيلي داخل قطاع غزة."

