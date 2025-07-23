برلمانية : التجويع في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اتباع سياسة التجويع الممنهج وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة في قطاع غزة يمثل جريمة مكتملة الأركان، لا تقل خطورة عن آلة القتل المباشر التي تستهدف المدنيين بلا تمييز.

وأضافت أن ما ورد في بيان 25 دولة صديقة، والذي رحّبت به مصر، يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لفداحة الممارسات الإسرائيلية، لكنها شددت على أن التجويع الذي يُستخدم كسلاح ضد أكثر من مليوني فلسطيني يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويتطلب تحركًا سياسيًا وأمميًا أكثر حسمًا لإيقافه فورًا.

ودعت “سليم” المجتمع الدولي إلى اعتبار حصار الغذاء والدواء شكلًا من أشكال القتل البطيء، يستوجب نفس الإدانة والعقوبات التي تطال جرائم الحرب التقليدية، مؤكدة أن العدالة الإنسانية لا تتجزأ، وأن الصمت عن هذا النوع من الانتهاكات يطعن في مصداقية النظام العالمي لحقوق الإنسان.

كما جدّدت دعمها الكامل للموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ولكل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية، مشددة على أن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.