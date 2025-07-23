جيش الاحتلال يواصل نزيف الخسائر

أكدت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أن عناصرها نجحت في تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار في ناقلة جند صهيونية وتدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأشارت القسام في بيان لها إلى أن عناصرها رصدت هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر عدة ساعات، الساعة 10 صباحاً.

وفي سياق آخر؛ استقبلت مستشفيات قطاع غزة اليوم 113 شهيدا، وانتشال و 534 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان لها: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,219 شهيدًا 143,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8,363 شهيدًا و31,004 إصابات.

وأشارت صحة غزة ، إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من شهداء المساعدات بلغ 34 شهيدا وأكثر من 644 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,060 شهيدًا وأكثر من 7,207 إصابة.