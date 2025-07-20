تقارير إعلامية: "سرايا القدس" و"القسام" تدمران 3 دبابات إسرائيلية بالشجاعية

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، عن تمكن مجاهديها من استهداف 3 دبابات إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بالاشتراك مع كتائب الشهيد عز الدين القسام، بحسب وكالة الأنباء "صفا".

قالت "سرايا القدس": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تمكنهم بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركفاه" في كمين محكم جرى تنفيذه بعبوتي "ثاقب وشواظ" وقذيفة "تاندوم" في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بتاريخ 07-07-2025م"، و ذلك في منشور عبر صفحتها على "تليجرام"

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.