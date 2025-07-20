ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في كوريا الجنوبية إلى 14 شخصاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي وقعت في كوريا الجنوبية إلى 14 شخصاً.

ونقلت وكالة يونهاب عن بيانات صادرة عن وزارة الداخلية والسلامة ووكالة الإطفاء الوطنية قولها: إنه حتى صباح اليوم لقي 14 شخصاً حتفهم وفقد 12 آخرون بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام الخمسة الماضية.

ومع استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدهور الأحوال الجوية تم تعطيل 58 رحلة جوية، وكانت حصيلة سابقة أفادت بمصرع أربعة أشخاص، وتشرد أكثر من خمسة آلاف آخرين، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها كوريا الجنوبية.