تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر واتساب في السودان

أفادت وكالة الأنباء السودانية أن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد أصدر تنويها اليوم، الأحد، لجميع مشتركى ومستخدمى خدمات الإتصالات بأنه سيتم تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في السودان ، كإجراءات إحترازية للمهددات الأمنية حفاظاً على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد ، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025 ، وإلى حين إشعار اَخر.

و أكد جهاز تنظيم الاتصالات والبريد على أنه ستظل باقي خدمات التطبيق، مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، متاحة كالمعتاد دون أي تقييد .

و اعتذر الجهاز عن أى ضيق يمكن أن يسببه هذا التقييد للمشتركين ويثمن تفهمهم فى تغليب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية.