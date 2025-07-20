لتنفيذ عمليات عسكرية.. إسرائيل تطالب الفلسطينيين في وسط غزة بالتوجه جنوبا



طالبت إسرائيل الفلسطينيين، اليوم الأحد، في أجزاء من وسط غزة بمغادرة المنطقة، وقالت إنها ستنفذ عمليات عسكرية في مناطق لم تكن موجودة فيها من قبل، في حين شكّكت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع في ضرورة هذا الأمر، ودعت إلى وقف القتال، بحسب "سي ان ان عربية".

ويخضع معظم قطاع غزة حاليًا لأوامر إخلاء، بما في ذلك رفح بأكملها، ومعظم خان يونس، وأجزاء كبيرة من مدينة غزة، وفقًا لخريطة نشرها الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "إلى كل المتواجدين في منطقة دير البلح الجنوبية الغربية، من أجل سلامتكم أخلوا المكان فورًا وانتقلوا جنوبًا نحو المواصي". وقد شنت إسرائيل هجمات متكررة على المنطقة الساحلية رغم تصنيفها منطقة إنسانية آمنة.



وكتب أفيخاي أدرعي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "يواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة كبيرة لتدمير قدرات العدو والبنية التحتية الإرهابية في المنطقة، حيث يوسع أنشطته في هذه المنطقة، ويعمل في مناطق لم يعمل فيها من قبل".



وأثارت هذه الخطوة استنكارًا من عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الذين شكّكوا في أهمية أمر الإخلاء الأخير.

وكتب منتدى الرهائن وعائلات المفقودين في بيان: "تشعر عائلات الرهائن بالقلق والصدمة إزاء الإعلانات التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي ينوي العمل في مناطق وسط غزة التي لم يعمل فيها بعد".

وأضاف البيان: "نتوقع من رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي أن يشرحوا للمواطنين والعائلات الإسرائيلية على وجه السرعة ماهية خطة القتال، وكيف تحمي بالضبط الرجال والنساء المختطفين الذين لا يزالون في غزة".