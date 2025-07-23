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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد مجددا: سنفتح أبواب الجحيم على غزة إذا لم تبرم صفقة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

حذر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، من أن الجيش الإسرائيلي "سيفتح أبواب الجحيم" على قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مع حركة حماس.

وصرح وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن "الوقت قد حان لإغلاق باب المفاوضات نهائيا وشن هجوم شامل لاحتلال قطاع غزة بالكامل"، في ضوء ما وصفه بـ"تعنت حركة حماس ورفضها المستمر للتوصل إلى اتفاق".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل وحركة حماس لا تزالان بحاجة إلى التوافق بشأن حدود عمل قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى.

وفي السياق ذاته، صرح مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حماس "لا توافق على الخرائط"، في إشارة إلى خرائط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس شكوكا متزايدة حول استعداد الحركة للمضي في الاتفاق.

وزعم المصدر أن الوسيطين، قطر ومصر، تسلما ردا من حماس مساء أمس، لكنه لم يكن مقبولا حتى بالنسبة لهما، مما دفعهما إلى رفضه، ومطالبة الحركة بتقديم رد "أكثر ملاءمة".

وأفادت الصحيفة أن الرد الذي قدمته حماس لم ينقل إلى الجانب الإسرائيلي رسميًا، ما يعني أن إسرائيل لم تتلق ردا مباشرا حتى الآن.

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