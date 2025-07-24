مجموعك خذلك في الثانويةالعامة..اعرف إزاي تصنع لنفسك طريق للنجاح

قال الدكتور أحمد علام، الاستشاري النفسي، إن شعور الإحباط الذي يصيب بعض الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة طبيعي، خاصة إذا لم يتمكن الطالب من تحقيق حلمه بدخول كلية معينة بسبب فارق بسيط في المجموع.

وأوضح خلال صباح البلد علام أن في حال كان الطالب يحلم بكلية محددة وتوقف التحاقه بها على نسبة صغيرة — كفارق 2% مثلًا — فالأفضل تقبّل الأمر والسعي لاختيار بديل قريب من المجال الذي يطمح إليه.

وأضاف: "اللي كان عايز يدخل طب ممكن يختار كلية العلوم، ويبدأ يزوّد معلوماته في المجال الطبي، أو لو كان هدفه علاج طبيعي ممكن يدخل تربية رياضية ويقرب من التخصص اللي بيحبه".

واختتم علام نصيحته قائلاً: "خلي بالك من رغباتك، وحاول تقرب من الحاجة اللي بتحبها بأي شكل.. مش لازم الطريق يكون واحد، الأهم إنك توصل للهدف في النهاية".