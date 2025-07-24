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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي: مقترح حماس الأخير بشأن هدنة غزة "قابل للتنفيذ"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أكد مسئول إسرائيلي مطلع على محادثات وقف إطلاق النار، اليوم الخميس، أن المقترح الذي قدمته حركة حماس مؤخرًا بشأن الهدنة "قابل للتطبيق"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدرسه حاليًا بشكل جدي.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المسئول، الذي رفض الكشف عن اسمه لعدم تخويله بالحديث للإعلام، أن "المقترح يحتوي على عناصر يمكن البناء عليها"، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

جهود الوساطة

من جهتها، أعلنت حركة حماس، في بيان صدر فجر الخميس، أنها قدمت ردًا رسميًا إلى الوسطاء المعنيين بالمفاوضات، في إشارة إلى مصر وقطر والولايات المتحدة، مؤكدة حرصها على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

في السياق ذاته، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا مقتضبًا، أكد فيه تسلم الرد من حركة حماس، مشيرًا إلى أن "القيادة السياسية والأمنية تقوم بدراسته"، دون أن يفصح عن مضمون المقترح أو الملاحظات الإسرائيلية عليه.

ويأتي هذا التطور في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها عدة أطراف إقليمية ودولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر في قطاع غزة، والتي أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

مؤشرات إيجابية

ويأمل مراقبون أن تمهد هذه المؤشرات الإيجابية نحو إحياء المفاوضات المتعثرة، بعد أسابيع من الجمود والتصعيد، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة الإسرائيلية من الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى وعودة النازحين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.

ودخلت 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة بدءا من أمس حتى فجر اليوم من معبري زكيم  شمال قطاع غزة ومعبر كرم أبو سالم. وتشمل المساعدات على شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

حماس غزة هدنة غزة إسرائيل الاحتلال

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