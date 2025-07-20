فينورد الهولندي يضم مهاجم بورتو البرتغالي رسميا

بعد إعلان اقتراب توقيع المهاجم البرتغالي جونزالو بورخيس صاحب الـ 24 عامًا مع بوتافوجو، اختار أخيرًا الانضمام إلى فينورد روتردام.

وأعلن النادي الهولندي رسميًا، اليوم الأحد، تعاقده مع لاعب نادي بورتو السابق، والذي يصل إلى هولندا في صفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 11 مليون يورو.

وتدرب بورخيس مع فريق دراجونز، وسجل هدفين وقدّم 10 تمريرات حاسمة في 88 مباراة بالقميص الأزرق والأبيض.

وكان ستراسبورج قد راقب اللاعب البرتغالي عدة مرات، أولًا في الصيف الماضي ثم هذا الشتاء، لكنه لم يكن منفتحًا على الرحيل إلى الدوري الفرنسي.