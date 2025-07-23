قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل غدا آخر يوم في محرم 2025؟.. بـ10 أدعية لن يردك الله خائبا
مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور ديروط بأسيوط
خطوة مهمة وشرف.. ماذا قال عبدالله السعيد عن تجديد عقده مع الزمالك؟
تريقة وسخرية واستهزاء.. شوبير: هناك حملة ضد هذا الثنائي بالأهلي
البوسة مش جريمة.. مواجهة ساخنة بين راغب علامة ومصطفى كامل
البيت الأبيض: ترامب وحده مخوّل بإعلان الصفقات التجارية لا يوجد أي اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي
هيكلة الثانوية والأجور.. ماذا قال وزير التعليم عن نظام البكالوريا ومفاجأة للمعلمين؟
أذكار قبل النوم .. سورة قرآنية تعتقك من نار جهنم ولا يعرفها كثيرون
رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة
ChatGPT يقهر جوجل.. أهم أوجه الاختلاف بينهما في عالم البحث
علاء نبيل: الاحتراف يبدأ من أوروبا .. وأنديتنا تفتقر للمنظومة المتكاملة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أستاذ اقتصاد : غزة تُواجه مجاعة مُمنهجة تُدار كسلاح حرب وسط صمت دولي

مجاعة غزة
مجاعة غزة
رنا أشرف

في وقت تتوالى فيه التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، تتفاقم الأوضاع في قطاع غزة لتبلغ حد المجاعة الكاملة، بحسب توصيف رسمي صادر عن مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.

وفي ظل حصار شامل يُفرض برًّا وجوًّا وبحرًا، تتزايد المؤشرات على استخدام التجويع كسلاح ممنهج ضد المدنيين، في واحدة من أشدّ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

وفي هذا السياق، يرى الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن ما يجري في غزة لا يمكن اعتباره مجرد أزمة غذائية، بل هو "تجويع متعمد" يدخل ضمن أدوات الضغط السياسي والعسكري، وسط صمت دولي غير مسبوق، وتواطؤ إقليمي يثير الكثير من علامات الاستفهام.

محمود عنبر: ما يحدث في غزة مجاعة مكتملة الأركان تُدار كسلاح ممنهج ضد المدنيين

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مؤكدًا أن القطاع يواجه مجاعة حقيقية وفقًا لتعريفات المؤسسات الدولية، حيث دخل المرحلة الخامسة من سوء التغذية، وهي المرحلة المعروفة اصطلاحًا بـ"المجاعة المؤسسية".

وأضاف عنبر، في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد، أن "الكارثة الحالية في غزة لا تشبه أي مجاعة سابقة في التاريخ من حيث الطبيعة والأهداف"، موضحًا أن "المجاعات التي عرفها العالم، من أيرلندا إلى البوسنة، كانت ناتجة عن أزمات داخلية أو ظروف طبيعية، لكنها لم تكن أبدًا أداة ممنهجة يستخدمها طرف معتدٍ ضد المدنيين لأغراض سياسية، كما يحدث الآن في غزة".

وأكد عنبر أن "ما يجري حاليًا هو تجويع متعمد وممنهج، حيث يُستخدم الحصار الجوي والبحري والبري كوسيلة مباشرة لمعاقبة سكان القطاع، في ظل صمت دولي وتراجع فعالية المؤسسات الأممية"، مضيفًا: "المناشدات التي تصدر عن الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية فقدت معناها وقيمتها تمامًا، ولم يعد لها أي تأثير فعلي على الأرض".

وتابع: "لا يمكن اليوم التعويل على أي ضغط دولي، فالعالم بأسره يتحمل المسؤولية عن تفاقم الأزمة في غزة، خاصة أن هذه الممارسات قد تُطبق يومًا ما على أي دولة أخرى تجد نفسها في مواجهة مشابهة مع قوة عسكرية مدعومة دوليًا".

وأشار إلى أن "الكيان الإسرائيلي خرق كل القواعد القانونية التي تقوم عليها الأمم المتحدة، ولم يعد يعترف بأي اتفاقات دولية، بل يتعامل بعنجهية مطلقة مستندًا إلى دعم غير محدود من الولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بالحلول، طرح عنبر مسارين رئيسيين: الأول هو العقوبات الاقتصادية، متسائلًا: "لماذا لم تُفرض حتى الآن عقوبات اقتصادية من قبل الدول العربية والإسلامية، رغم أن 56 دولة على الأقل لها علاقات تجارية مع إسرائيل؟ بل إن بعضها يستمر في هذه العلاقات رغم المشاهد المروعة القادمة من غزة".

وشدد على أنه "حتى لو تطلّب الأمر خرق اتفاقيات قائمة، فإن الضغط الاقتصادي على الاحتلال هو خطوة ضرورية قد تُغيّر من موازين المعادلة".

أما المسار الثاني، فيتمثل في إدخال المساعدات الإنسانية بالقوة، ولكن في إطار جماعي ومنسّق، بحسب قوله.

وأضاف عنبر: "لا أتصور أن هناك ردة فعل دولية كبيرة ستواجه مثل هذا القرار إذا كان مدعومًا بتوافق عربي وإسلامي، بل إن الموقف الدولي قد يتغير جذريًا في هذه الحالة".

وتابع: "إسرائيل تمارس قدرًا كبيرًا من التبجح في التعامل مع العالم، بل وصل بها الأمر إلى الادعاء بأن صور المجاعة في غزة مأخوذة من اليمن! هذا استخفاف فجّ بالرأي العام العالمي".

واختتم عنبر تصريحاته بالتأكيد على أن "المعركة اليوم لم تعد فقط حول حدود أو صراع سياسي، بل حول قيمة الإنسان وحقه في الحياة، وإذا استمر التواطؤ الدولي على هذا النحو، فإن إدخال المساعدات بالقوة وفرض عقوبات حاسمة قد يكونان الخيارين الأخيرين لإنقاذ ما تبقى من سكان القطاع".



 

قطاع غزة مجاعة غزة حرب فلسطين أزمة غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع شاب غرقا بإحدى الترع في الدقهلية

صورة موضوعية

استمرار حملات الغردقة الخضراء لتكريس الوعي البيئي في الأحياء والمحال التجارية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: الرد على 99.3% من شكاوى المواطنين وحلها جميعًا

بالصور

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد