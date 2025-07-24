الجمبري بـ 450جنيه... أسعار الأسماك اليوم الخميس 24 يوليو 2025

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته صباح اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، أسعار الأسماك في الأسواق المصرية، والتي شهدت تنوعاً في المعروض وتفاوتاً في الأسعار تبعًا لنوع السمك وحجمه.
أسعار الجمبري: تفاوت كبير حسب الحجم
الجمبري المتوسط: 450 جنيهًا للكيلو
الجمبري الكبير: 500 جنيهًا للكيلو
الجمبري الجامبو (الأكبر حجمًا): 750 جنيهًا للكيلو
أسماك متنوعة بأسعار متفاوتة
سمك لوت: 250 جنيهًا للكيلو
سمك المرجان: 120 جنيهًا للكيلو
سمك البوري: من 140 إلى 220 جنيهًا للكيلو
فيلية البلطي: 300 جنيهًا للكيلو
المأكولات البحرية الفاخرة: من الكابوريا إلى الاستاكوزا
الكابوريا: 150 جنيهًا للكيلو
الكابوريا الكبيرة: 300 جنيهًا للكيلو
التعبان البحري (ثعبان السمك): 500 جنيهًا للكيلو
الاستاكوزا: 1000 جنيهًا للكيلو
اختلاف الأسعار يعكس تنوع الطلب والعرض
وأشار البرنامج إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة وجودة الأسماك وطبيعة العرض، مع الإقبال الكبير من المواطنين على الأسماك خلال فصل الصيف لما لها من فوائد صحية وغذائية.