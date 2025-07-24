الجمبري بـ 450جنيه... أسعار الأسماك اليوم الخميس 24 يوليو 2025

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته صباح اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، أسعار الأسماك في الأسواق المصرية، والتي شهدت تنوعاً في المعروض وتفاوتاً في الأسعار تبعًا لنوع السمك وحجمه.

أسعار الجمبري: تفاوت كبير حسب الحجم

الجمبري المتوسط: 450 جنيهًا للكيلو

الجمبري الكبير: 500 جنيهًا للكيلو

الجمبري الجامبو (الأكبر حجمًا): 750 جنيهًا للكيلو

أسماك متنوعة بأسعار متفاوتة

سمك لوت: 250 جنيهًا للكيلو

سمك المرجان: 120 جنيهًا للكيلو

سمك البوري: من 140 إلى 220 جنيهًا للكيلو

فيلية البلطي: 300 جنيهًا للكيلو

المأكولات البحرية الفاخرة: من الكابوريا إلى الاستاكوزا

الكابوريا: 150 جنيهًا للكيلو

الكابوريا الكبيرة: 300 جنيهًا للكيلو

التعبان البحري (ثعبان السمك): 500 جنيهًا للكيلو

الاستاكوزا: 1000 جنيهًا للكيلو

اختلاف الأسعار يعكس تنوع الطلب والعرض

وأشار البرنامج إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة وجودة الأسماك وطبيعة العرض، مع الإقبال الكبير من المواطنين على الأسماك خلال فصل الصيف لما لها من فوائد صحية وغذائية.