الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا.. مصرع فلسطينية قرب رفح و16شهيدًا

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بشير جبر من مدينة دير البلح بأن الانتهاكات الإسرائيلية ما تزال متواصلة في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 16 فلسطينيًا منذ صباح اليوم فقط، في ظل تصعيد عسكري مكثف يستهدف المدنيين والمناطق السكنية.

وفي آخر المستجدات، استشهدت سيدة فلسطينية قبل قليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدها قرب أحد نقاط توزيع المساعدات الأمريكية في المنطقة الغربية من مدينة رفح، ضمن حشد من المواطنين الباحثين عن المساعدات الإنسانية.

وأوضح جبر أن السيدة نُقلت إلى مستشفى ناصر الطبي مصابة بجراح خطيرة، لكنها فارقت الحياة داخل المستشفى، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء في محيط مراكز المساعدات إلى ثلاثة شهداء خلال الساعات الماضية.

شهيد جديد في شارع النفق شرق غزة

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى ارتقاء شهيد آخر في منطقة شارع النفق شرق مدينة غزة، حيث استهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

قصف مكثف على النصيرات والبريج وسقوط 8 شهداء

وفي المحافظة الوسطى، أكد جبر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات على مخيم النصيرات، إضافة إلى قصف عدد من المنازل في مخيم البريج، ما أسفر عن استشهاد نحو 8 فلسطينيين على الفور.

وأضاف أن الاعتداءات متواصلة منذ صباح اليوم، وشملت قصفًا جويًا وبريًا في مختلف محافظات القطاع، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 16 شهيدًا حتى اللحظة، في ظل تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية.