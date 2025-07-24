القسام تقصف موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور موراج

أعلنت كتائب القسام قصف موقع قيادة وسيطرة للعدو في محور موراج بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وفي وقت سابق ، فجرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، منزلاً مفخخاً في قوة صهيونية من 10 جنود.

وأشارت الكتائب في بيان لها إلى أن جنود الاحتلال وقعوا ما بين قتيل وجريح شرقي مدينة رفح، حيث تم رصد هبوط مروحيات للإخلاء.

ولفتت الي انه تم تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية من 8 جنود وأوقعتهم بين قتيل وجريح قرب مفترق دير ياسين بحي الجنينة شرقي رفح.

وفي سياق آخر؛ أعلنت مصادر طبية أن مستشفيات غزة استقبلت 17 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 3 من طالبي المساعدات.

وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان لها: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 59,219 شهيدًا وأكثر 143,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى أمس 8,363 شهيدًا و31,004 إصابات.