القسام: الكتائب لا تعتمد بأي شكل على تهريب السلاح عبر الحدود



أكد مصدر قيادي في القسام أن الكتائب لا تعتمد بأي شكل على تهريب السلاح عبر الحدود منذ سنوات طويلة، مشيرا إلي أن ما يروج له العدو كمبرر لتدمير مدينة رفح وجعلها معسكرا نازيا أكاذيب لأهداف سياسية.

وشدد المصدر في تصريحات له على أن طوفان الأقصى وما قبله وما بعده أثبت أن المقاومة تعتمد على قدرة ذاتية وتصنيع محلي.

ولاحقا؛ أفادت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، بأن مقاتليه تمكنوا من استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة موجهة من طراز "الياسين 105"، وذلك قرب مفترق "شارع 5" مع السطر الغربي شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب أن الناقلة كانت يعتليها أحد جنود جيش الاحتلال لحظة الاستهداف، مشيرة إلى أن مقاتليها رصدوا تدخل الطيران المروحي التابع للاحتلال من أجل تنفيذ عملية إخلاء للمصابين من الموقع المستهدف.

وأكدت القسام أن العملية تأتي في إطار التصدي للعدوان المتواصل على قطاع غزة، ومواصلة استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع.